سندس هادي: أكملت عقدا تدريبياً والتخصص يؤدي إلى النجاحات ‏

2020/08/09 | 11:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعرض رحلتها في الفنون القتالية بغداد ـ فلاح الناصر:‏ سندس هادي، خريجة معهد الطب، لاعبة من بطلات العراق والعرب في “الكيكو شنكاي ‏والكاراتيه” لها مشاركات محلية حققت فيها نجاحات، وعلى الصعيد العربي كسبت التفوق ‏في بطولة العرب الخامسة بالكيكو شنكاي سنة 2011 في تونس، حاليا مدربة قتال اعزل ‏ودفاع عن النفس في اكاديمية كلية الشرطة، ...

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