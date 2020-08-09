2020/08/09 | 11:57 - المصدر: الصباح الجديد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تستعرض رحلتها في الفنون القتالية بغداد ـ فلاح الناصر: سندس هادي، خريجة معهد الطب، لاعبة من بطلات العراق والعرب في “الكيكو شنكاي والكاراتيه” لها مشاركات محلية حققت فيها نجاحات، وعلى الصعيد العربي كسبت التفوق في بطولة العرب الخامسة بالكيكو شنكاي سنة 2011 في تونس، حاليا مدربة قتال اعزل ودفاع عن النفس في اكاديمية كلية الشرطة، ...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سندس هادي: أكملت عقدا تدريبياً والتخصص يؤدي إلى النجاحات ) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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