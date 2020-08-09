الملاچ .. مدير المكتب .. الوزير الطرطور

2020/08/09 | 12:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي عنوان مقالنا لهذا اليوم مأخوذ من تغريدة لصديقي الدكتور باسل حسين تتعلّق بثلاثية الملّاچ ومدير المكتب والوزير الطرطور ..ظاهرة الوزير الطرطور ظهرت بشكل حاد في حكومة...أكمل القراءة ←

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