محمد اقبال يطالب الكاظمي بالإشراف المباشر على اعمار محافظة نينوى

2020/08/09 | 12:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … طالب النائب محمد اقبال الصيدلي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالإشراف المباشر على اعمار محافظة نينوى.وقال الصيدلي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” ، إن “العراق أمانتك ونينوى تستغيث، اعمارها ضرورة انسانية واجتماعية ملحّة”.وأضاف ان “العبرة ليست بكثرة الأموال وانما بنزاهة من يعمل وبتوجيه الاموال وتركيز الجهود، لن ينجز اعمارها دون اشرافك […]

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