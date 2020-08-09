روحاني: كورونا باقية لمدة 6 اشهر أخرى على الأقل

2020/08/09 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، الأحد، بانه ينبغي الاخذ بنظر الاعتبار ان ظروف كورونا باقية في البلاد لغاية 6 اشهر قادمة على الاقل، داعيا المواطنين للمزيد من الالتزام بالتوصيات الصحية من اجل خفض الاضرار الناجمة عن تفشي الفيروس.وفي تصريحه اليوم الاحد خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اكد روحاني ضرورة الالتزام الجاد […]

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