وزير الاتصالات يتعهد بانهاء ملف التهريب وتقديم خدمة انترنت بجودة عالية

2020/08/09 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني، تسويق سعات انترنت بسعة 336_STM بقيمة ملياري دينار الى محافظة نينوى شهريا، فيما تعهد بانهاء ملف التهريب وتقديم خدمة انترنت بجودة عالية مطلع العام المقبل.وقال الشيباني في حوار تابعته المستقلة، ان وزارته “نجحت في تسويق سعات انترنت بسعة 336_STM بقيمة ملياري دينار تقريبا الى محافظة […]

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