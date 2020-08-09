2020/08/09 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان عدم عقد جلسة للبرلمان في الوقت الراهن او قبل زيارة الكاظمي الى واشنطن سيكون كفيلا بتمرير المشروع الأميركي الجديد في العراق، لافتا الى ان عقد الجلسة سيكون عامل ضغط على الحكومة لتوضيح مضمون الزيارة والزام الحكومة ببعض الملفات.وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل : يجب عقد جلسة طارئة للبرلمان قبل زيارة الكاظمي الى واشنطن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل : يجب عقد جلسة طارئة للبرلمان قبل زيارة الكاظمي الى واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).