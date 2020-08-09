الفتح يطالب الكاظمي ببحث هذه الملفات مع الأميركان خلال زيارته لواشنطن

2020/08/09 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالب تحالف الفتح , الاحد , رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح ملفات ضرورية مع واشنطن خلال زيارته الى العاصمة الامريكية, مشددا على ضرورة أن تكون رسالة الكاظمي بنفس مستوى الرسالة التي أرسلها الى ايران وبنفس الطريقة والقوة .وقال عضو التحالف النائب محمد البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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