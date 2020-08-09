النزاهة : مصطفى الكاظمي يفصح عن ذمته المالية

2020/08/09 | 12:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت هيئة النزاهة عن افصاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ذمته المالية للعام 2020.

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