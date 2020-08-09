حركة الصليب الأحمر الدولية تستنكر الاعتداء على الكوادر الصحية في العراق

2020/08/09 | 12:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن استنكارها لأعمال العنف والترهيب التي تطال العاملين في الرعاية الصحية وتحث على احترام جميع الكوادر الطبية وعدم المساس بسيارات الإسعاف والمنشآت الصحية في هذا الوقت الحرج الذي يمر به النظام الصحي في العراق في ظل الوضع الطارئ المتمثل بإنتشار فيروس كورونا المستجد.وذكرت الحركة في بيان أن …

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