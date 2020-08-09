2020/08/09 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل..هزة ارضية تضرب بغداد اليوم 9 آب 2020

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