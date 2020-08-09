2020/08/09 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- أكـد مدير عام الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن سفيـان الجبـوري أن الكوادر الهندسية والفنية في معمل إنتاج الأوكسجين الطبي التابع للشركة تواصل بذل الجهود المكثفة والإستثنائية لتأمين حاجة المستشفيات الحكومية والأهلية من غاز وسائل الأوكسجين الطبي وبشكل يومي.واشار الجبوري في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشكل يومي ..الصناعات الكهربائيـة تواصـل رفد المستشفيـات الحكوميـة والأهليـة بالأوكسجيـن المركز الخبري الوطني.

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