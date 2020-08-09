2020/08/09 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، يوم الاحد، الحكومة واجهزتها المعنية بسرعة الكشف عن مخربي المنتج الوطني الزراعي والحيواني .واشار رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان إن “عدم السرعة في الاجراءات الحكومية الخاصة بعمليات احراق المزارع ونفوق الاسماك واغراق السوق المحلي بالمنتج المستورد المليء بمثله محلياً يثير الكثير من علامات التساؤل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية: مخربون يستهدفون “الاكتفاء الذاتي” المركز الخبري الوطني.

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