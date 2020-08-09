الحمداني : خطة ستراتيجية لإدارة الموارد المائية تمتد لـ عام 2035

2020/08/09 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، عن خطة ستراتيجية تمتد إلى عام 2035 لإدارة الموارد المائية بالشكل الأمثل والصحيح في البلاد.وقال الحمداني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه المستقلة اليوم الاحد ، “إننا نحرص بشكل كبير على إدارة الموارد المائية بالشكل الأمثل”، مشيراً الى “وجود خريطة طريق ودراسة ستراتيجية […]

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