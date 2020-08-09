تقرير بريطاني: لندن تتستر على المئات من جرائم الحرب التي ارتكبتها قواتها في العراق

2020/08/09 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع ( ذي كناري) البريطاني أن السلطات البريطانية تسترت على المئات من جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات في العراق وافغانستان منذ عدة سنوات ، فيما بينت الادلة صحة ادعاءات المحققين السابقين التي بينت أن هناك سياسة متعمدة لقتل المدنيين العزل.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “المحققين من الشرطة […]

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