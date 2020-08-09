مصادر: زيارة الكاظمي لواشنطن ستصنع أفق جديدة بالتعاون الاقتصادي والطاقة

2020/08/09 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

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وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن، اكدت مصادر مطلعة أن الزيارة الكاظمي ستدفع علاقات الاقتصاد والطاقة بين البلدين نحو أفق جديدة.

المصادر ذكرت ان الكاظمي يعتزم الطلب من الحكومة الأميركية على حث شركاتها العمل في العراق ودعمه في بناء سياسة طاقة مستقلة، خاصة في قضايا الغاز المصاحب، وسيقابل ذلك طلب امريكي حول حماية المستثمرين وتوفير الأمان الاجتماعي لهم بالإضافة إلى إصلاح التشريعات ونظام الفيزا ونظام البنوك.

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