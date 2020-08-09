مسجدي: إيران تقف إلى جانب العراق حكومة وشعباً في تقدمه وبناء البلد

2020/08/09 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي أن إيران تقف إلى جانب العراق حكومة وشعباً في تقدمه وبناء البلد.

وذكر مسجدي في تغريدة على تويتر “كما وقفت إيران إلى جانب العراق في حربه ضد داعش الارهابي، فإنها ستقف اليوم إلى جانب الشعب العراقي وحكومته في بناء البلد والتعاون الصحي، وكذلك التقدم والرخاء الاقتصادي والتقدم الثقافي والعلمي”.

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