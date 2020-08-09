“حملة مضادة” في تويتر ضد محاولات تحميل الفنان الاماراتي حادثة بيروت.. الجسمي يتصدر الترند عراقيًا وعربيًا

2020/08/09 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصدر الفنان الخليجي حسين الجسمي، قائمة الترند في العراق والوطن العربي، ضمن حملة تضامن واسعة، بعد تقارير تحدثت عن نيته للاعتزال بسبب حملة تنمر ضده.الجسمي ارتبط اسمه بعدد من الكوارث التي حدثت في الوطن العربي والعراق، خلال الفترات الماضية، حيث كانت الصدفة تتقصد الجسمي وتعمل ضده، فكلما ذكر بلدًا أو قضية […]

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