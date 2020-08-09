الامن النيابية العراقية: قرار سحب القوات الاميركية لا رجعة فيه

2020/08/09 | 12:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق بدر الزيادي، اليوم الاحد، عدم امكانية العودة من القرار العراقي بشان سحب القوات الاميركية من العراق، مبي...

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