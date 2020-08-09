شاهد: أحدث صورة للمرجع الديني السيد علي السيستاني

2020/08/09 | 12:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل اعلام عراقية أحدث صورة للمرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني....

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