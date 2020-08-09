شاهد بالصور: البغداديون يدشنون أول أيام الحظر الجزئي.. شوارع العاصمة “تختنق” بالعجلات وقائمة بالمناطق “المزدحمة”

2020/08/09 | 12:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دشن المواطنون العراقيون والموظفون اليوم الأحد، أول ايام فتح الحظر والمباشرة بالحظر الجزئي بعد حظر شامل امتد اكثر من 9 أيام منذ حلول عيد الأضحى، فيما ظهرت آثار الانقطاع الطويل نسبيًا بصورة جلية في شوارع العاصمة بغداد، متمثلة بزخم مروري خانق.ونشرت الصفحة المحلية “ازدحامات بغداد” صورًا من شوارع […]

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