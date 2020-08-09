البحر لنا والشاطىء لنا - شوقية عروق منصور

2020/08/09 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شوقية_عروق_منصور هذا البحر لي هذا البحر لي هذا الهواء الرطب لي وهذا الرصيف لي عبارات من جدارية محمود درويش ، ما أجمل الشعر الذي يصلح لكل الأيام والسنوات ، لا يغرق في الحبر ويموت على ضفاف الصفحات ، ولا يصاب بتجعد الجلد كما الانسان الذي ينكمش ويتجعد حتى يتحول الى كتلة هرمة وبركلة يسقط في القبر ، ولا يقف في محطة العمر منتظراً النزول من قطار الحياة الى ساحة الهروب والاختباء في أزقة وحارات الخوف ......





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