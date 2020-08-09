الارض كروية والمجتمعات تحوليّه/2* - عبدالامير الركابي

2020/08/09 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي ألأرض كروية والمجتمعات تحوليّه/2*عبدالاميرالركابي وجدت المجتمعات ابتداء بصيغتها الموافقه للمقصود والمستهدف منها، في المنطقة التي نتحدث عنها، وفي موضع منها بالذات، هو ارض الرافدين، بينماظهرت المنطقة مصاغة ومركبه امتدادا الى وادي النيل، ونزولا الى الجزيرة العربية، بما يجعل منها وحده تفاعل تحولي مع البؤرة الأساس، بصفتها منطقة احتشاد للانماط المجتمعية الثلاثه: نمط الازدواج المجتمعي، ونمطي ......





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