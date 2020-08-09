شاهد: بالتزامن مع عيد الغدير وميلاده التسعين.. صورة حديثة للمرجع علي السيستاني

2020/08/09 | 13:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتشرت صورة حديثة للمرجع الاعلى علي السيستاني، والمعروف بقلة ظهوره، حيث نشرت اوساط مقربة من المرجع الاعلى أحدث صوره بالتزامن مع عيد الغدير، والميلاد التسعين للسيستاني.واظهرت صورة التقطت من الجهة الجانبية للمرجع والتي تظهر وكأنها مأخوذة بواسطة هاتف نقال.السيستاني وصادفت ذكرى مولد السيستاني في الرابع من شهر اب الجاري […]

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