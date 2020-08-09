التقاعد تنفي منح اعضاء حكومة عبد المهدي مكافأة نهاية الخدمة

2020/08/09 | 13:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- نفت هيئة التقاعد الوطنية حقيقة الكتاب المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول منح اعضاء حكومة عادل عبد المهدي مكافأة نهاية الخدمة.

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