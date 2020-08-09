حقيقة عودة عودة حكم دولي سابق للجنة الحكام باتحاد الكرة

2020/08/09 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، حقيقة عودة الحكم الدولي السابق محمد عرب للعمل مع اللجنة.وقال عضو اللجنة رعد سليم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لجنة الحكام لم تصدر أي قرار بعودة الحكم الدولي السابق محمد عرب، ليكون ممثلا عن حكاَم المنطقة الجنوبية”.وأضاف ان “الدكتور محمد عرب اعلن استقالته في […]

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