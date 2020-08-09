الصميدعي: السنة أكثر استعدادا من 2003 لقتال الأميركان واخراجهم

2020/08/09 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مفتي جمهورية العراق الشيخ مهدي الصميدعي، الأحد، أن غالبية الشعية والسنة على استعداد للجهاد ضد الأميركان من اجل اخراج قواتهم من العراق، مشيرا إلى أن استعداد السنة للجهاد أكثر من عام 2003.وقال الصميدعي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “ما نسبته 8 من 10 من الجانب الشيعي هم مقاومون ومستعدون لاخراج القوات الأميركية”، […]

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