العمليات المشتركة تكشف عن أسلوب جديد لتعقب عصابات داعش

2020/08/09 | 13:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن أسلوب وتكتيك جديد لتعقب بقايا عصابات داعش، فيما أشارت إلى أن العراق أصبحت لديه قدرات أمنية عالية.

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