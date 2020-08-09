تسجيل 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2020/08/09 | 13:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار_اين]أفاد مصدر طبي، الأحد، بتسجيل ثلاث وفيات و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمحافظة ذي قار.

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