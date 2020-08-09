وصل صداه إلى بغداد.. زلزال قوي يضرب غربي إيران

2020/08/09 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، الحدود بين العراق وإيران، وصل صداه إلى العاصمة بغداد حيث شعر به السكان.وبحسب المعلومات الأولية فإن مركز الزلزال يبعد نحو 122 كلم عن مدينة بغداد، ووقع الزلزال بعمق 48 كم على الحدود العراقية – الإيرانية من جهة مندلي.وفي كردستان إيران شعر سكان […]

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