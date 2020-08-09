مصادر لبنانية ترجح استقالة رئيس الوزراء يوم غدا الاثنين

2020/08/09 | 13:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- رجحت مصادر لبنانية تقديم رئيس الوزراء حسان دياب استقالته بجلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين.وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب دعا الى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة ، مؤكدا :” ان كل المسؤولين عن كارثة الانفجار سيخضعون للتحقيق”.وقال دياب في كلمة متلفزة قصيرة امس :” ان كل المسؤولين سيحاسبون ولن تحميهم […]

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