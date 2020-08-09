2020/08/09 | 13:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في غياب اتفاق في الكونغرس، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواجه انتقادات لإدارته لوباء كورونا، السبت عن خطة جديدة أصدرها بمرسوم رئاسي، لمصلحة ملايين الأمريكيين المهددين بالطرد من بيوتهم والذين يعانون من البطالة بسبب الوباء.وقال ترامب في مؤتمر صحافي في منتجع الغولف الذي يملكه في بدمينستر في ولاية نيوجيرزي “كفى.سننقذ الوظائف الأمريكية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يصدر خطة جديدة لمساعدة الأمريكيين وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يصدر خطة جديدة لمساعدة الأمريكيين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يصدر خطة جديدة لمساعدة الأمريكيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).