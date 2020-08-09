2020/08/09 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت الهيئة العامة للكمارك ،اليوم الاحد، عن قيام مركز كمرك طريبيل الحدودي باتلاف أرسالية مواد مخالفة لشروط الاستيراد(ملابس مستعمله ).واضاف البيان ان” عملية الاتلاف تمت بعد تشكيل لجنة من ممثلي الجهات المختصة العاملة في المنفذ المذكور وفق احكام المادة (٦٨ / ثانيا )من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك ..إتلاف أرسالية ملابس مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي المركز الخبري الوطني.

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