ترامب يغادر غاضبا مؤتمرا صحفيا بعد مواجهته بكذبة رددها 150 مرة

2020/08/09 | 13:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … انهى الرئيس الامريكي دونالد ترامب فجأة مؤتمرا صحفيا في ناديه للغولف في بيدمينستر وغادر غاضبا بعد أن تحداه احد المراسلين وكشف كذبة له رددها 150 مرة بشأن الرعاية الصحية لقدامى المحاربين .وذكرت شبكة سي أن أن في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن ” ترامب ادعى في المؤتمر مرة أخرى أنه الشخص […]

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