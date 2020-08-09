الزراعة تطلب دفع مستحقات الفلاحين قبل اقرار الخطة الشتوية

2020/08/09 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، وزارة المالية بأطلاق مستحقات الفلاحين والمزارعين قبل اقرار الخطة الشتوية.

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