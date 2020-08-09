عضو بالأمن النيابية: تسليح الجيش لن يتأثر بالأزمة المالية

2020/08/09 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الأحد (9 آب 2020)، بأن تسليح الجيش العراقي لن يتوقف رغم الأزمة المالية الراهنة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق يمر منذ شهور بأزمة مالية خانقة خاصة مع انهيار أسعار بيع النفط الخام، التي تشكل المصدر الاساس لخزينة الدولة العراقية وخلقت اشكالات في تسديد رواتب الموظفين للأشهر الماضية إلا أنه جرى تجاوزها من خلال قانون الاقتراض".

وأضاف العزاوي، أن "تسليح الجيش العراقي وإدامة الزخم في هذا المضمار لن يتوقف رغم الأزمة المالية لأنها تشكل ملف غاية في الأهمية والحساسية".

ولفت إلى أن "البلاد لديها صفقات أسلحة مع عدة دول وهي لا تزال قائمة"، مبيناً أن "تمويل أي صفقات ستجري من خلال نوافذ متعددة لكن في كل الأحوال لن تتوقف عمليات دعم الجيش بالأسلحة والاعتدة اللازمة له وتشكيلاته المختلفة".

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بغداد اليوم- ديالى

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية عسكرية انطلقت لتعقب خلايا داعش في

بغداد اليوم _ متابعة

حدد رئيس جهاز مكافحة الارهاب، عبد الوهاب الساعدي، السبت، المناطق التي ينتشر فيها تنظيم داعش، فيما تحدث عن استراتيجية لمواجهة الارهاب.

وقال الساعدي، في مقابلة متلفزة، إن "داعش يستخدم عدة مناطق في العراق وهي الوديان ا

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أعلنت قوات آسايش السليمانية، والمرتبطة بمؤسسة آسايش الاقليم، اليوم السبت، اعتقالها عدد من عناصر تنظيم داعش في حدود قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وقالت القوات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد مراقبة وم

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