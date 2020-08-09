تعيينات الدفاع.. اسماء المشمولين بالتعيين على الملاك المدني في وزارة الدفاع

2020/08/09 | 13:28 - المصدر: وزارة الدفاع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والمبلغة بكتاب مكتب رئيس الوزراء العدد 2687 في 5 اب 2020 تنشر وزارة الدفاع أسماء المشمولين بالتعيين وحسب قوائم مكتب رئيس الوزراء تحقيقاً لمبدأ الشفافية في الإجراءات وعلى المشمولين تهيئة المستمسكات الثبوتية المطلوبة او البطاقة الوطنية في المقابلات الإدارية والأمنية والفحص الطبي ووثيقة التخرج او إقرار تقيم الشهادة (النسخة الاصلية) وصور فوتوغرافية حديثة العدد (8)

لاحقا سيتم نشر جدول المقابلات وبإعداد تؤمن التباعد الاجتماعي لمواجهة جائحة كورونا.

لتحميل قائمة الاسماء اضغط على الرابط ادناه:

https://mod.mil.iq/upload/upfile/ar/698.PDF

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