البلداوي: الكاظمي سيعود بـ”خفي حنين من واشنطن” وترامب لا يؤتمن على اي تعهدت

2020/08/09 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاحد، عدم امكانية رئيس الوزراء مصطفى تحقيق اي انجاز خلال زياره المرتقبة الى واشنطن، مبينا ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب شخص متخبط ولا يعول عليه باي تعهد.وقال البلدوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الكاظمي سيعود بخفي حنين من واشنطن ولن يحقق اي انجاز لصالح العراق […]

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