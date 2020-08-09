نائب مسيحي : زيارة الكاظمي لواشنطن خطوة جيدة اذا كانت لدعم الاقتصاد

2020/08/09 | 13:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد النائب المسيحي اسوان الكلداني :” ان زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن ..خطوة جيدة اذا كانت مبنية على اساس دعم الاقتصاد والاستثمار .وقال الكلداني في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، نحن بالتاكيد ندعم الزيارة ونعدها خطوة جيدة ، اذا كانت مبنية على اساس دعم الاقتصاد والاستثمار والتعاون للقضاء […]

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