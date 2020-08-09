2020/08/09 | 13:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الشباب قد يقودون طفرات في فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا، حيث قيل إن القارة على حافة موجة ثانية، وقال مدير المنظمة في أوروبا إن نسبة أعلى من الحالات الجديدة تظهر بين الشباب.وظهرت معدلات إصابة أعلى بين الشباب مع أنه تم توثيق أن الشباب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح من منظمة الصحة العالمية يحمّل فئة بشرية مسؤولية “قيادة طفرة” بأعداد كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح من منظمة الصحة العالمية يحمّل فئة بشرية مسؤولية “قيادة طفرة” بأعداد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).