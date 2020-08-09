محكمة جنايات الانبار تحكم بالإعدام لقاتل الشهيد مصطفى العذاري

2020/08/09 | 13:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الانبار بهيأتها الأولى حكما بالإعدام شنقا على المجرم الذي قام بقتل الجندي المغدور ( مصطفى العذاري) .وأفاد مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدان اعترف بأرتكابه الجريمة، وأصدرت المحكمة الحكم وفقا للمادة 4 / 1 من قانون مكافحة الإرهاب “.يذكر أن الشهيد المغدور تم قتله وتعليق جثمانه من فوق …

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