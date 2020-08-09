جنايات الانبار تحكم بالإعدام لقاتل الشهيد مصطفى العذاري

2020/08/09 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت محكمة جنايات الانبار بهيأتها الأولى، الأحد، حكما بالإعدام شنقا على المجرم الذي قام بقتل الجندي المغدور ( مصطفى العذاري) .وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن ” المدان اعترف بأرتكابه الجريمة، وأصدرت المحكمة الحكم وفقا للمادة 4 / 1 من قانون مكافحة الإرهاب .يذكر أن الشهيد […]

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