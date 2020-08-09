2020/08/09 | 13:42 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
اكد مجلس ناحية كنعان المنحل في ديالى، الاحد، أن الحشد الشعبي اغلق نافذ ساخنة حاول داعش فتجها مع بغداد.
وقال عضو المجلس جمال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش حاول في الاشهر الماضية فتح نافذة ساخنة في قاطع جنوب كنعان قرب الحدود مع بغداد من خلال نشاط خلاياه النائمة وشن هجمات ضد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: الحشد الشعبي نجح في اغلاق ” نافذة ساخنة” حاول داعش فتحها مع بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد مجلس ناحية كنعان المنحل في ديالى، الاحد، أن الحشد الشعبي اغلق نافذ ساخنة حاول داعش فتجها مع بغداد.
وقال عضو المجلس جمال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش حاول في الاشهر الماضية فتح نافذة ساخنة في قاطع جنوب كنعان قرب الحدود مع بغداد من خلال نشاط خلاياه النائمة وشن هجمات ضد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: الحشد الشعبي نجح في اغلاق ” نافذة ساخنة” حاول داعش فتحها مع بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: الحشد الشعبي نجح في اغلاق ” نافذة ساخنة” حاول داعش فتحها مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).