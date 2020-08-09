ديالى: الحشد الشعبي نجح في اغلاق ” نافذة ساخنة” حاول داعش فتحها مع بغداد

2020/08/09 | 13:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مجلس ناحية كنعان المنحل في ديالى، الاحد، أن الحشد الشعبي اغلق نافذ ساخنة حاول داعش فتجها مع بغداد.وقال عضو المجلس جمال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش حاول في الاشهر الماضية فتح نافذة ساخنة في قاطع جنوب كنعان قرب الحدود مع بغداد من خلال نشاط خلاياه النائمة وشن هجمات ضد […]

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