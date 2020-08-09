شركة أميركية تبتز العراق: اسقاط الدعاوى مقابل إعادة الاثار

2020/08/09 | 13:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الأحد، مع رئيس هيئة الاثار والتراث وكالةً محسن صدخان، والمديرين العامين، ومدير قسم الاسترداد، والممثل القانوني في الاسترداد، ومدير القانونية في الهيئة آليات اعادة الآثار العراقية المهربة بحوزة شركة هوبي لوبي، ومتحف الكتاب المقدس في مدينة واشنطن الامريكية والبالغ عددها ٣٨١٧ قطعة آثارية ، تعود لعصورٍ مختلفةٍ […]

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