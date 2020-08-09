القضاء يحكم بالإعدام على قاتلي شخصيتين تسبب مقتلهما بضجة واسعة في العراق

2020/08/09 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر القضاء حكمان بالإعدام اليوم الأحد، لحادثتي قتل منفصلتين، أثارت في حينها غضبًا وضجة واسعة.حيث أصدرت محكمة جنايات الانبار بهيأتها الأولى، اليوم الاحد، حكما بالإعدام شنقا على قاتل الجندي المغدور مصطفى العذاري.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن “محكمة جنايات الانبار بهيأتها الأولى، أصدرت حكما بالإعدام شنقا على المجرم الذي قام بقتل الجندي […]

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