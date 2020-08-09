جنايات الانبار تحكم بالإعدام لقاتل الشهيد مصطفى العذاري

2020/08/09 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الانبار،اليوم الاحد،حكما بالإعدام شنقا لقاتل الشهيد مصطفى العذاري.

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