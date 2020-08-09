2020/08/09 | 13:59 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعلنت شعبة زراعة منطقة عون في كربلاء المقدسة، الاحد، عن انتاج اكثر من 3 مليون من بيض المائدة شهريا.
وقال مدير الشعبة مهدي الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الرقعة الجغرافية لشعبة زراعة منطقة عون تضم ثلاثة مشاريع عملاقة لانتاج بيض المائدة تتمثل في مشروع شركة المسيب والتي انتجت 2 مليون بيضة وشركة درة كربلاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منطقة في كربلاء تعلن انتاج 3 ملايين بيضة شهريا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت شعبة زراعة منطقة عون في كربلاء المقدسة، الاحد، عن انتاج اكثر من 3 مليون من بيض المائدة شهريا.
وقال مدير الشعبة مهدي الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الرقعة الجغرافية لشعبة زراعة منطقة عون تضم ثلاثة مشاريع عملاقة لانتاج بيض المائدة تتمثل في مشروع شركة المسيب والتي انتجت 2 مليون بيضة وشركة درة كربلاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منطقة في كربلاء تعلن انتاج 3 ملايين بيضة شهريا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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