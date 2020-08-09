منطقة في كربلاء تعلن انتاج 3 ملايين بيضة شهريا

2020/08/09 | 13:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت شعبة زراعة منطقة عون في كربلاء المقدسة، الاحد، عن انتاج اكثر من 3 مليون من بيض المائدة شهريا.وقال مدير الشعبة مهدي الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الرقعة الجغرافية لشعبة زراعة منطقة عون تضم ثلاثة مشاريع عملاقة لانتاج بيض المائدة تتمثل في مشروع شركة المسيب والتي انتجت 2 مليون بيضة وشركة درة كربلاء […]

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