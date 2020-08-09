رئيس الجهورية: المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري

2020/08/09 | 14:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقبله وزير الداخلية عثمان الغانمي، ان المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري.وذكر بيان عن مكتب صالح تلقته “تقدم” ان الأخير “استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الداخلية عثمان الغانمي”.وأكد السيد الرئيس، خلال اللقاء، على “أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد، وتوفير الحماية لجميع …

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