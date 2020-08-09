2020/08/09 | 14:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بمساءلة ومحاسبة وزير الخارجية بسبب دفاعه عن مصالح الكويت أكثر من الكويتيين في الاجتماع الوزاري الأخير للجنة العراقية الكويتية يوم 27/7/2020 ، وخصوصاً عندما تم طرح مشروع الربط السككي مع الكويت، مبدية أسفها لكون الوزير الحالي يسير على نهج الوزير الأسبق هوشيار زيباري .وقالت نصيف في بيان اليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف: تتهم وزير الخارجية بالدفاع عن مصالح الكويت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف: تتهم وزير الخارجية بالدفاع عن مصالح الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).