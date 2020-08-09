برهم صالح يستقبل وزير الداخلية ويؤكد : المرحلة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الامنية

2020/08/09 | 14:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، وزير الداخلية عثمان الغانمي، مؤكدا على اهمية الحفاظ على الامن الداخلي للبلاد، وتوفير الحماية لجميع المواطنين واحترام مبادئ حقوق الانسان.وقال رئيس الجمهورية ، حسب بيان رئاسي تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الامنية وتنشيط العمل الاستخباري لترسيخ الاستقرار في […]

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