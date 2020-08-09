تيسير خالد يدعو الى مكافحة ظواهر شاذة في المجتمع الفلسطيني

2020/08/09 | 14:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من النتائج السلبية والخطيرة التي تترتب على صمت الدوائر الرسمية المعنية في السلطة الوطنية على ظواهر خطيرة تغزو المجتمع الفلسطيني من خلال تصرفات فئات اجتماعية معينة على نحو يعكس ليس فقط ضعف مناعتها الوطنية بل وعدم مبالاتها بما يترتب عليها من مسؤوليات في أجواء المواجهة الوطنية […]

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